OL : Lyon a un gros coup de cœur à 10 ME en Turquie

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a beau promettre que trois joueurs au maximum quitteront Lyon cet été, les supporters ont bien du mal à y croire. Car en plus de Fekir, Ndombele et Mendy, des joueurs offensifs comme Depay, Traoré et Cornet sont très courtisés. Cela force automatiquement Lyon à prospecter afin de combler d’éventuelles ventes imprévues. Et à en croire les informations obtenues par le média turc Fanatik, le club rhodanien cible un attaquant évoluant dans le championnat de Turquie.

Effectivement, les recruteurs de l’OL apprécient particulièrement le profil de Mahmoud Hassan, surnommé « Trezeguet » en Egypte. L’international pharaon, auteur de 9 buts et 10 passes décisives cette saison sous les couleurs de Kasimpasa, est également dans le viseur de Galatasaray. Mais pour le média, c’est Lyon qui pourrait rafler la mise avec une offre à hauteur de 10 ME. Néanmoins, cette venue serait conditionnée à un départ dans le secteur offensif, notamment celui de Bertrand Traoré, dans le viseur d’Everton. Lyon ayant ouvert des discussions avec le club anglais pour un transfert du Burkinabé, la piste Trezeguet pourrait rapidement s’épaissir, jusqu’à devenir concrète et bouillante.