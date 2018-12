OL : Lyon à terre, Aulas fait une annonce

Dans : OL, Ligue 1.

Coup de tonnerre à Lyon où l’OL a complètement craqué à domicile face à Rennes, une équipe pourtant en pleine tempête et qui venait de prendre 1-4 à domicile face à Strasbourg.

Mais les Lyonnais ont très mal terminé la première période, et contrairement à d’habitude, ils n’ont pas su réagir. Et il n’y aura pas non plus de réaction ce week-end, puisque le match à Toulouse a été repoussé. Résultat, cela fera une longue semaine jusqu’à la rencontre décisive contre Donetsk, et Jean-Michel Aulas n’aime pas ça. La preuve, le président a changé ses plans pour faire savoir qu’il sera ce week-end malgré son calendrier chargé, afin de remettre les joueurs dans le droit chemin.

« Il y a le conseil fédéral à Paris et le tirage au sort de la coupe du monde féminine, je n’avais pas prévu d’être ici pendant deux ou trois jours, mais il va falloir réfléchir à un changement d’organisation. Samedi ou dimanche, j’ai prévu de parler aux joueurs. Tout le travail qui a été fait depuis notre dernière défaite tombe à l’eau. On pensait partir en Ukraine avec le plein de confiance. Il va falloir faire un travail interne, un peu comme on l’avait fait ces dernières années après des échecs cuisants à domicile. Le dernier en date étant celui de Moscou avant de gagner à Marseille », a souligné au Progrès un Jean-Michel Aulas qui mesure la gravité de la situation, même si les conséquences au classement ne sont pas encore désastreuses en Ligue 1.