OL : Lucas Tousart avoue avoir faibli, mais c'est fini

Dans : OL, Ligue 1.

Lucas Tousart a profité de la très belle victoire de l'Olympique Lyonnais contre Troyes dimanche (5-0) pour montrer qu'il n'avait rien perdu de son talent.

Après une bonne mise en jambes au mois d'août, Lucas Tousart a connu une mauvaise passe en septembre. Mais depuis son retour de sélection, avec les Espoirs, le milieu de terrain a retrouvé son moteur physique. Correct contre Monaco (3-2) et Everton (2-1), le joueur de 20 ans a brillé de nouveau contre l'ESTAC dimanche. Placé au poste de sentinelle dans le 4-3-3 de Bruno Genesio, Tousart a parfaitement défendu en étant toujours bien placé tout en servant de première rampe de lancement dans la relance. Précieux, l'ancien Valenciennois montre qu'il est revenu au top de sa forme.

« C’est vrai qu’en jouant tous les matchs, j’ai eu une période un peu plus compliquée. J’ai accusé le coup parce que j’ai pas mal joué. La trêve internationale m’a fait du bien, ça m’a aéré l’esprit, je retrouve les jambes que j’avais l’année dernière, ça fait du bien et ça se sent sur le terrain », a lancé, en zone mixte, Tousart, qui aura donc à cœur de confirmer son regain de forme contre Metz, dimanche prochain au Groupama Stadium, après une semaine sans match.