OL : Loué par son entraineur, il refuse de parler mercato

Dans : OL, Mercato.

Nabil Fékir blessé, Houssem Aouar malade, Bruno Genesio a revu ses plans pour le match de dimanche dernier à Caen.

A l’heure où les rencontres s’enchainent, l’entraineur lyonnais en a profité pour ressortir Jordan Ferri du frigo, et le milieu de terrain est apparu frais et convaincant dans son rôle de piston. Pas mal pour un joueur totalement en manque de rythme, et qui n’a connu que trois titularisations en Ligue 1 cette saison. Il pourrait donc continuer à être utilisé dans les prochaines semaines, surtout si le retour au 4-3-3 se confirmait. C’est en tout cas autant sa performance que son attitude qui ont séduit Bruno Genesio.

« Jordan, c’est un exemple. Il ne joue pas beaucoup mais il garde un état d’esprit et un comportement exemplaire à l’entraînement et en match à chaque fois que je fais appel à lui. Il a laissé ses états d’âme à la maison. Et il donne tout sur le terrain », a expliqué l’entraineur lyonnais, à propos d’un joueur qui a refusé de partir cet hiver, malgré le forcing de Toulouse. La musique sera-t-elle différente l’été prochain ? Probablement, mais le natif de Cavaillon refuse d’en parler aussi tôt. « Il y a des questions qui se poseront cet été. Mais pour l’instant, je reste concentré sur les objectifs du club », a confié au Progrès un Jordan Ferri qui reste un joueur important du vestiaire, et pourrait avoir son mot à dire dans cette fin de saison.