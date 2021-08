OL : Lionel Messi à Paris, Lyon se frotte les mains !

Dans : OL.

La signature de Lionel Messi au PSG fait des heureux un peu partout et notamment du côté de Lyon. Pour Jean-Michel Aulas, le fait que le sextuple Ballon d'Or rejoigne la Ligue 1 est une formidable nouvelle notre notre Championnat et donc pour l'OL.

Même si sportivement la venue de Lionel Messi au Paris Saint-Germain promet bien des soucis à ceux qui voudront priver la formation de Mauricio Pochettino du titre de Champion de France, du côté de Lyon, Jean-Michel Aulas est lui enthousiaste de voir la Pulga fouler la pelouse du Groupama Stadium. Car le président de l'Olympique Lyonnais est bien conscient que la venue en Ligue 1 de l'ancien joueur du FC Barcelone va donner un énorme coup de boost à notre Championnat et donc aux clubs français. Neymar et Mbappé avaient déjà beaucoup apporté, mais avec Messi on entre dans une autre dimension.

Se confiant dans L'Equipe, Jean-Michel Aulas justifie son plaisir et surtout l'impatience de voir les effets directs de la signature de Lionel Messi en Ligue 1.« C’est fantastique pour nous tous. Pour les droits télé et pour la valorisation générale marketing de la Ligue 1, ce serait un plus indéniable (...) S’il y a Messi, on ne peut pas imaginer, dans un contexte transparent, que les droits vendus à l’étranger par beIN n’explosent pas ! Je suis très confiant. Avec ce transfert, si ça se confirme, plus Neymar, plus peut-être Mbappé… on est dans un contexte favorable. N’oubliez pas que, derrière, Marseille a fait des efforts, Nice et Lille aussi, Lyon en a fait et va en faire. C’est un point de passage qui va permettre de changer la donne. Si le Qatar prend l’initiative de faire une très grande équipe au PSG, on en est tous ravis… même si la compétition sera encore plus difficile. Mais il faudrait que d’autres clubs, au moins ceux qui jouent les Coupes d’Europe, aient les moyens de faire signer des joueurs comme Messi. Là, la Ligue 1 deviendrait la première Ligue d’Europe ! Pour cela, faut que beIN se montre notamment positif avec les droits internationaux pour les développer davantage. Je suis persuadé que Vincent Labrune, qui est un très bon négociateur, va en profiter pour retourner voir beIN et trouver des opportunités de croissance », a prévenu le président de l'Olympique Lyonnais, qui attend désormais que BeInSports vende au mieux les droits internationaux de la Ligue 1.