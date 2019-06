OL : Lille gratte 10 ME de plus à Aulas pour Thiago Mendes !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Quelques heures seulement après la conférence de presse de Jean-Michel Aulas mardi, RMC annonçait un accord imminent entre l’Olympique Lyonnais et Lille au sujet de Thiago Mendes pour un transfert de l’ordre de 25 ME. Un sacré renfort pour Sylvinho, lequel va certainement perdre Tanguy Ndombele dans les prochains jours. Mais à en croire les informations obtenues par Le 10 Sport, Jean-Michel Aulas a été contraint de revoir son offre à la hausse. Et c’est finalement pour une somme globale de 35 ME que Thiago Mendes rejoindrait la capitale des Gaules.

Initialement, Lyon avait tenté de recruter Youssouf Koné en plus de Thiago Mendes à ce prix. Mais finalement, les dirigeants nordistes se sont montrés inflexibles, indiquant à leurs homologues lyonnais que pour 35 ME, ils ne repartiraient qu’avec le milieu de terrain brésilien. Une requête finalement acceptée par Jean-Michel Aulas, Juninho et Sylvinho ayant fait de Thiago Mendes leur priorité numéro un pour renforcer le milieu de terrain. C’est donc un contrat de quatre ans que devrait signer l’ancien joueur de Sao Paoulo, lequel avait été recruté pour seulement 9 ME par Lille il y a deux ans. Encore un coup de maître signé Luis Campos…