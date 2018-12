Dans : OL, Ligue 1.

Au poste le plus concurrentiel du club, Rafael a réussi à déjouer les pronostics en s’imposant cette saison comme titulaire. Le latéral droit était annoncé sur le départ, et il a clairement fait changer tout le monde d’avis. Mais il ne faudra pas gâcher cette fragile avance sur ses coéquipiers. A l’heure où Léo Dubois ne parvient pas à lancer sa saison en raison de problèmes physiques, Kenny Tete peut se montrer. Il faut dire que le Brésilien est actuellement suspendu pour son gros tacle dans le derby face à Saint-Etienne. Et en plus de son excès d’engagement spectaculaire, l’ancien de Manchester United avait été très offensif après le match, expliquant qu’en revoyant les images, il n’y avait même pas faute selon lui. Depuis, le défenseur lyonnais a fait amende honorable, comme il l’a reconnu sur la chaine de l’OL.

« J’ai pris rouge pour l’excès d’engagement. Il faut que je me maîtrise un peu plus mais c’est difficile. C’est mon foot. Je dois mieux analyser les situations avant de m’élancer pour tacler », a prévenu Rafael, qui assure avoir compris la leçon. Pas facile pour un joueur qui a aussi su gagner sa place à l’OL cette saison grâce à sa combativité extrême, ce qui lui joue forcément des tours parfois.