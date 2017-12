OL : Les sifflets, les critiques... Cornet s'en fout un peu

Dans : OL, Ligue 1.

En difficulté depuis le début de la saison, Maxwel Cornet profite actuellement de la blessure de Bertrand Traoré pour grappiller du temps de jeu et se montrer décisif à Lyon.

Particulièrement sifflé au Groupama Stadium contre Montpellier le 19 novembre dernier (0-0), l’ancien attaquant du FC Metz commence à retourner la situation grâce à sa belle forme sur les 3 derniers matchs (1 passe décisive, 1 but). Sur les antennes de SFR Sport, il est revenu sur ce moment délicat avec les supporters de l’OL. Pas dans la polémique, encore moins dans le conflit, l’homme aux 4 titularisations en Ligue 1 n’en veut pas aux fans rhodaniens.

« Les sifflets du public ? Ce sont les aléas du football comme on dit. Le plus important, c’est le terrain. A moi de retourner cette situation en étant décisif pour l’équipe et en étant efficace. Je n’en veux pas du tout aux supporters. Ils sont là pour voir du spectacle, ils attendent qu’on leur en offre. L’important, c’est qu’ils soient là, que l’équipe aille bien ou pas, même s’ils expriment leur mécontentement. Le plus important, c’est de répondre sur le terrain par des bonnes performances quand ce genre de choses arrive » a-t-il expliqué dans Breaking Foot. Des déclarations qui devraient plaire aux suiveurs assidus de l’Olympique Lyonnais, qui attendront sans doute une grosse prestation de l’international ivoirien sur la pelouse de l’Atalanta jeudi pour ravir la première place du groupe aux Italiens…