OL : Les sept joueurs ciblés par Lyon au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Le billet pour la prochaine Ligue des Champions en poche, l’Olympique Lyonnais sait où il va et se concentre désormais sur le marché des transferts.

Des départs sont prévus, et ils seront peut-être plus nombreux qu’évoqués, sachant que Ferland Mendy a déjà un pied au Real Madrid. Mais Florian Maurice, qui demeure le recruteur en chef, ne manque pas d’idées pour renforcer son équipe en vue de la saison prochaine. Et si pour le moment les négociations sont freinées par le changement de direction sportive et la volonté de remettre tout à plat, les pistes sont connues affirme L’Equipe, dans un point précis sur le marché des transferts lyonnais. Ainsi, des éléments, principalement issus de la Ligue 1, sont ciblés à quasiment tous les postes. Sept joueurs pourraient ainsi terminer à l’OL à la fin de l’été.

Il s’agit en premier lieu du gardien nantais Tatarusanu, avec qui les discussions sont bien avancées vu qu’il est libre. En défense, l’international ivoirien Eric Bailly est toujours visé, après une saison mitigée à Manchester United, tout comme le latéral gauche lillois Youssouf Koné afin de remplacer Mendy. Au milieu, le chantier est important avec l’objectif de recruter un autre lillois en la personne de Thiago Mendes, mais aussi Djibril Sow (Young Boys Berne) et Ismaël Bennacer (Empoli, en photo). Enfin, dans le domaine offensif, Florian Maurice apprécie Flavien Tait, qui a franchi un cap cette saison avec Angers et aspire à jouer plus haut. De quoi renforcer sérieusement l’OL même si, pour le moment, ce recrutement ne comprend pas de coup de maitre comme l’OL a parfois su les faire avec des joueurs au rayonnement international comme Memphis Depay.