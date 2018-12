OL : Les offres pleuvent pour cet attaquant au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L’été prochain, de nombreux joueurs vont faire l’objet d’offres concrètes à l’Olympique Lyonnais. On parle ici de Tanguy Ndombele et d’Houssem Aouar, bien-sûr. Mais pas seulement. Sur l’antenne de RMC Sport, Jean-Michel Aulas a également confié que Memphis Depay était un joueur très courtisé. Joueur le plus décisif de l’OL et de nouveau indiscutable avec sa sélection des Pays-Bas, l’ancien attaquant de Manchester United a notamment la cote en Angleterre. Néanmoins, Jean-Michel Aulas a la ferme intention de le garder encore très longtemps avec lui dans la capitale des Gaules.

« On va le garder le plus longtemps possible. Et aujourd’hui, même s’il a des offres qui sont très importantes, je pense qu’il a le secret espoir de faire en sorte que Lyon grandisse et lui permette de rester le plus longtemps possible. Il y avait des offres très concrètes cet été. Bon, ceci étant, elles n’étaient peut-être pas tout à fait conformes à ce qu’il souhaitait le plus, mais il a toujours eu des offres. Il en a en ce moment et il en aura à tout moment, mais ce n’est pas pour ça qu’on le laissera partir » a expliqué Jean-Michel Aulas, qui s’est également confié sur la relation entre le buteur néerlandais et son entraîneur, Bruno Genesio. « Si Memphis est à Lyon, c’est que l’entraîneur l’a souhaité. Je me suis battu évidemment avec tous les gens qui décidaient de la qualité de l’équipe. Après, c’est un joueur fantastique, mais pas uniquement sur le plan de ses qualités footballistiques. C’est vraiment un personnage qui est très attachant » a expliqué le président de l’OL. Autant dire qu’il faudra mettre le paquet pour déloger Memphis de Lyon l'été prochain...