OL : Les mots très forts de Genesio après l’élimination

Dans : OL, Europa League.

L’Olympique Lyonnais est tombé de haut face à Moscou, avec cette défaite à domicile synonyme d’élimination, et c’est un terrible coup dur aussi pour Bruno Genesio. Comme beaucoup, le coach de l’OL n’avait pas vu venir ce retournement de situation, et surtout la prestation et l’attitude négative de ses joueurs, qui ont manqué d’efficacité dans les deux surfaces, et n'ont pas été au niveau de l'enjeu.

« C'est certainement le moment le plus difficile depuis que je suis l'entraîneur de l'OL. Je suis aussi responsable, je suis l'entraîneur. A partir du moment où l'on fait les choix et le plan de jeu, quand cela ne fonctionne pas, il faut assumer. Je me mets avec mes joueurs dans ce marasme (...) C'était une compétition très très importante pour nous, on avait fait un match aller très cohérent qui nous mettait dans les meilleures conditions, on l'a galvaudé ce soir par un comportement inadmissible. Ils ont été meilleurs que nous, dans tous les domaines.

Notre comportement a été scandaleux, honteux. Certains avaient une attitude de match amical, pas de Coupe d'Europe. Ce n'est pas la jeunesse de l'équipe qui explique cet échec. Parfois, je veux bien excuser certains déficits par la jeunesse mais là, non, pas quand on affiche un comportement qui n'est pas en rapport avec un match de Coupe d'Europe. Quand on est jeune on doit avoir de l'envie et de l'agressivité. Nos supporters ne méritaient pas ça. Il va falloir se remobiliser pour dimanche. C'est certainement un tel match qu'il fallait après une telle désillusion pour voir si nous sommes une véritable équipe », a résumé un Bruno Genesio sans pitié avec ses joueurs et envers lui-même. Surtout quand il connaît les conséquences que cela possède sur la saison de l’OL.