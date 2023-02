OL : Les millions rentrent, Aulas peut leur dire merci

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Seulement neuvième de la Ligue 1 après 23 journées disputées, l'OL est une nouvelle fois proche de boucler une deuxième saison consécutive sans coupe d'Europe. Malgré des résultats sportifs décevants, le club rhodanien continue de faire des profits sur le marché des transferts.

Si l'OL est moins performant en Ligue 1, les dirigeants lyonnais continuent d'être toujours aussi forts en affaires. Depuis 2018, les finances des Gones sont excellentes. Le budget de Lyon est l'un des mieux gérés en Europe. Selon l'observateur du football CIES, le club sept fois champion de France enregistre un bénéfice de 229 millions d'euros depuis 5 ans. Il s'agit du deuxième plus gros total derrière le LOSC qui a fait 308 millions d'euros de bénéfices sur la même période. Le Benfica reste le club qui gère le mieux ses finances en Europe avec 370 millions d'euros récoltés. L'OL peut remercier les joueurs du centre de formation ou arrivés jeunes au club qui parviennent très bien à s'exporter en Europe.

L'OL dit merci à son centre de formation

Depuis 2018, l'OL a réussi à faire de très grosses ventes. L'été dernier, Lucas Paqueta a rejoint West Ham pour plus de 60 millions d'euros, vente record du club. En 2019, Ferland Mendy et Tanguy Ndombélé ont quitté l'OL. Respectivement pour 48 et 60 millions d'euros. Bruno Guimarães a lui été séduit par le projet de Newcastle, ce qui a rapporté 50 millions d'euros il y a un an. Plus récemment, c'est Malo Gusto qui a renfloué les caisses lyonnaises en signant à Chelsea pour 30 millions d'euros. Jean-Michel Aulas peut remercier les pépites lyonnaises ainsi que son centre de formation, encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus performants du vieux contient. Avec l'arrivée de John Textor, l'OL espère pouvoir se montrer plus actif sur le marché des transferts avec des dépenses plus conséquentes. Auteur de 3 victoires et 1 match nul lors de ses quatre derniers matchs de Ligue 1, l'OL n'est plus qu'à 6 points des places européennes et espère pouvoir se qualifier en Ligue Europa pour attirer de nouveaux talents.