OL : Les flops lyonnais éjectés, Thiago Mendes ne bougera pas

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La dernière journée du mercato risque d’être animée à l’OL, où plusieurs joueurs sont courtisés à l’instar de Moussa Dembelé et de Thiago Mendes.

Après avoir ficelé les départs de Karl Toko-Ekambi, de Romain Faivre ou encore de Tetê, l’Olympique Lyonnais va-t-il enregistrer de nouveaux départs à l’occasion de cette dernière journée du mercato hivernal ? Certains joueurs de Laurent Blanc sont en tout cas courtisés, et ce ne sont pas forcément les plus appréciés du public lyonnais. En fin de contrat dans six mois, Moussa Dembélé a la cote en Angleterre. De son côté, Thiago Mendes est très apprécié au Brésil. Selon les informations de Goal, le club de Palmeiras a ainsi pris contact avec l’ancien milieu défensif du LOSC ainsi qu’avec les dirigeants de l’OL afin de prendre la température de ce dossier. Il y a encore quelques semaines, Thiago Mendes n’aurait pas été contre un départ de Lyon, mais le joueur a vraisemblablement changé d’avis.

Thiago Mendes refuse une offre de Palmeiras

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par THIAGO MENDES 23 🇧🇷🇫🇷 (@thiagomendes)

A quelques heures de la fin du mercato hivernal, Thiago Mendes n’est plus dans l’optique de quitter le Rhône, tout du moins pas pour revenir au Brésil. Au contraire de Gerson, qui a ressenti le mal du pays à l’OM et qui est reparti à Flamengo, le milieu défensif de l’Olympique Lyonnais n’a aucunement l’intention de revenir jouer dans le championnat brésilien. A en croire les informations de Goal, l’ancien milieu de terrain de Lille a encore la ferme intention de briller au plus haut niveau, à savoir en Europe. Apprécié par Laurent Blanc, qui en fait un titulaire régulier depuis le début de la saison, notamment lorsque Corentin Tolisso est absent, Thiago Mendes a donc de grandes chances de rester à l’OL jusqu’à la fin de la saison. Lié aux Gones jusqu’en juin 2025, il n’est pas poussé vers la sortie par Vincent Ponsot et par Bruno Cheyrou en raison de sa situation contractuelle qui n’en fait pas un joueur à faire partir de toute urgence pour le board lyonnais.