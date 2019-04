OL : Les exploits d'Aulas vus par Riolo, c'est de battre Lille et Rennes

Dans : OL, Ligue 1.

Vainqueur du Stade Rennais vendredi soir (0-1), l’Olympique Lyonnais a parfaitement lancé le sprint final.

Ambitieux, les Gones rêvent de doubler le LOSC dans le dernier quart du championnat. Cela serait vendu comme un exploit, mais en serait-ce réellement un ? Non selon Daniel Riolo, qui s’est sérieusement attaqué à Jean-Michel Aulas dans son blog, publié sur le site de RMC. Pour le chroniqueur de l’After Foot, le président lyonnais prend tout simplement les gens pour des idiots. Son explication devrait faire réagir…

« On connaît le scenario par cœur. Les forces vives du club (sauf Memphis, toujours aussi médiocre) semblent s’unir pour bien finir. En mai, on dit que l’OL a réussi sa saison, on est content et la vie continue. J’ai du mal avec cette lecture. Je trouve même que c’est une "gogoterie" à la Aulas. Le Boss de l’OL prend tellement les gens pour des gogos qu’il fallait bien trouver un néologisme. Parce que si l’OL termine fort et donne l’impression d’être enfin à son niveau, si on a, à ce point, le sentiment que rien ne peut arriver à l’OL sur cette fin de saison, c’est que dans le même temps, on constate une différence. Une différence avec ce qu’on a vu avant. Mais "Assurer l’essentiel " est-ce une bonne politique sportive ? Lyon qui, au sprint, coiffe Lille ça va passer pour un exploit? Oui bien sûr ça sera vendu comme ça. La "gogoterie" est prête. Aulas n’a-t-il pas déjà dit vendredi que gagner à Rennes constituait un exploit ? » a expliqué Daniel Riolo, avant de poursuivre.

La prolongation de Genesio, le « pompon »

« Le com’ est devenu un jouet dans ce club. Et le boss s’amuse avec son hochet. Le pompon cette année, c’est l’éventuelle prolongation de Genesio. Cette affaire est grotesque. Attendre le 2 avril après le match de Coupe de France (demi-finale face à Rennes le même jour) pour faire l’annonce, je n’arrive pas à comprendre l’idée. Le cirque de la vraie fausse consultation des supporters est tout aussi absurde » a lâché le journaliste, définitivement lassé par cette communication de Jean-Michel Aulas. On attend maintenant la réponse du principal intéressé…