OL : Les clubs français coulent mais pas l’OL, Aulas est fier

Dans : OL, Ligue des Champions.

Semaine catastrophique pour les clubs français, qui sont en perdition totale en Coupe d’Europe.

A mi-parcours, c’est finalement l’Olympique Lyonnais qui est le mieux placé pour continuer sa route, ce qui n’était pas forcément attendu. Alors bien évidemment, cette situation n’est pas forcément réjouissante, mais pour Jean-Michel Aulas, c’était le moment parfait pour rappeler que personne ne fait aussi bien que son club cette saison. Et tant pis pour les autres…

« C’était en fait un bon match nul de l’OL à Hoffenheim : une très bonne équipe allemande avec un 3-3 qui est un score apprécié partout sauf chez les critiques professionnels. En fait, je me disais en analysant avec beaucoup de recul tout ce qui se dit sur l’OL après les résultats de ces trois jours d’UEFA, qu’en fait l’OL était peut-être le club français le mieux placé à la mi-temps ? Qu’en pensez vous ? », a souligné le président sur Twitter, dans un monologue où il n’a pas non plus hésité à faire savoir que, selon lui, l’OL était jugé bien plus sévèrement que les autres clubs français en Coupe d’Europe.