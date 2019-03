OL : Les arbitres ont bien arnaqué Lyon, il le démontre

Dans : OL, Ligue des Champions.

Le penalty sifflé pour le FC Barcelone pour une supposée faute de Jason Denayer sur Luis Suarez fait encore et toujours débat.

« Il y a bien eu utilisation du VAR, il n'y a pas eu le moindre problème technique, contrairement à ce que certains ont laissé entendre ». Jeudi, l'UEFA a quelque peu éteint l'incendie à propos d'un éventuel dysfonctionnement de la VAR lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Barça et l'OL. Si le club catalan a surclassé le dernier représentant français en C1 au Camp Nou (5-1), c'est en grande partie grâce au penalty marqué par Messi en début de match. Un penalty controversé, vu que Szymon Marciniak a sifflé une faute de Denayer sur Suarez, alors que l’Uruguayen a simulé après avoir marché sur le pied du défenseur belge. Ce que le ralenti prouvait bien, mais l'arbitre polonais n'a pas jugé bon de revenir sur sa décision. De quoi estomaquer Stéphane Lannoy...

« Je crois que tout le monde est clairement convaincu qu’il n’y a pas penalty. Ce qui me surprend davantage, c’est le non-respect du protocole. C’est pour ça que je me suis longuement interrogé sur un bug de l’assistance vidéo, ou du moins si ce n’est pas au niveau des images, c’est au niveau de la communication entre le car régie et l’arbitre central. Le protocole est extrêmement clair. On l’a vu il y a une semaine avec le PSG. Sur une situation de penalty, que ce soit une faute de main d’un défenseur ou une faute de pied, c’est systématiquement visualisé dans le car régie. En l'occurrence, c'était une faute de pied de Denayer. L’arbitre central doit obligatoirement, c’est dans le protocole, visionner les images en bord de terrain, comme l’a fait Damir Skomina il y a une semaine au Parc. Ça n’a pas été fait mercredi soir. Ce qui est factuel sur une situation de penalty, c’est quand il y a par exemple une faute commise dans la surface ou à l’extérieur. C’est factuel, l’arbitre n’a pas besoin de se déplacer. Par contre, sur une faute d’un attaquant ou d’un défenseur, l’arbitre doit se déplacer en bord de terrain », a balancé, sur RMC, l'ancien arbitre international, qui pense donc que la VAR n'est pas du tout au point.