OL : Léo Dubois sera finalement opéré au ménisque

Comme cela avait été annoncé dimanche, Léo Dubois a consulté un spécialiste de genou à Lyon. Et l'international tricolore de l'OL subira mardi une intervention chirurgicale a confirmé Rudi Garcia.

Sorti sur blessure samedi à Strasbourg, après un choc avec un joueur alsacien, Léo Dubois en a terminé avec l’année 2019. En effet, après avoir dévoilé dimanche que son défenseur souffrait d’une lésion méniscale du genou gauche, l’OL a fait savoir par la voix de Rudi Garcia, présent en conférence de presse à 24h de la réception de Lille au Groupama Stadium, qu’après avoir consulté le professeur Bertrand Sonnery-Cottet, il avait été décidé que Léo Dubois allait subir une intervention sur le ménisque externe. Bien évidemment, cela est nettement moins grave qu’une rupture des ligaments, alors qu’il y avait eu d’énormes craintes en voyant les premiers examens réalisés sur le genou du défenseur international de l’Olympique Lyonnais.

Cependant, l’entraîneur de l’OL n’a pas voulu en dire plus sur la durée totale de l’absence de Léo Dubois. Pour connaître une prévision plus précise sur ce thème, il faudra déjà attendre que le défenseur soit passé sur le billard. Ce sera le cas mardi, et il est clairement acquis que l'ancien nantais ne retrouvera pas la Ligue 1 avant l'année prochaine. Une mauvaise nouvelle pour Léo Dubois et pour l'Olympique Lyonnais, même si à priori la saison de l'international, et ses espoirs de jouer l'Euro avec les Bleus, ne sont pas envolés samedi à la Meinau.