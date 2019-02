OL : Léo Dubois révèle la recette du plan anti-Messi

Dans : OL, Ligue 1.

Léo Dubois, défenseur de Lyon, après le match nul 0-0 face au FC Barcelone en Ligue des Champions : « En première mi-temps, on aurait pu faire mieux avec l'utilisation du ballon. On aurait pu plus les pousser. C'est une très grande équipe. On a fait notre match. Le plus important c'était de ne pas prendre de but. C'est un bon résultat. On se donne encore toutes les chances pour le retour. (Sur Messi) Le coach nous a dit de défendre comme on avait l'habitude de le faire. Il fixe tout une défense donc on a été obligé de resserrer dans l’axe. C’était l’objectif et la consigne était de le laisser décaler sur le côté, c’était quand même moins dangereux. On a plutôt bien géré. On s'est procuré des occasions en première mi-temps. C'est dommage. Faudra les provoquer chez eux, provoquer notre chance et notre destin ».