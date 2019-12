OL : Lemar, Digne, Nzonzi, vers un mercato XXL à Lyon

Dans : OL.

Il faut bien le reconnaitre, même sans les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, l’Olympique Lyonnais aurait abordé le marché des transferts de janvier avec la volonté de se renforcer.

Mais privé de deux de ses éléments offensifs les plus décisifs, le club rhodanien attaque le mercato pied au plancher, et part déjà sur plusieurs pistes de prestige. De quoi redonner un vrai visage à l’équipe lyonnaise, qualifiée de justesse pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions mais embourbée au milieu de tableau de la Ligue 1 ? En tout cas, l’OL compte s’en donner les moyens puisque sur le plan offensif, Juninho s’est résigné au sujet de Thomas Lemar, poussé vers la sortie après un an et demi en demi-teinte sous le maillot de l’Atletico Madrid. Une opération qui serait énorme en tout cas énorme sur le plan financier.

Dans l’entrejeu, l’OL rêve de profiter des problèmes de Steven Nzonzi à Galatasaray, le champion du monde ayant même été puni pour avoir quitté une séance d’entrainement sur un coup de tête récemment. En défense, c’est une piste très ambitieuse qui est dévoilée par Le Parisien, avec la volonté de faire venir Lucas Digne, qui s’est imposé à Everton, et est même revenu en équipe de France grâce à ses performances avec les Toffees. Il connait, à l’image de son club, une période moins faste, mais demeure un joueur au tarif « Premier League », donc quasiment intouchable pour l’OL. Mais le profil de ces potentielles recrues indique en tout cas que le club rhodanien a décidé de viser haut pour se renforcer cet hiver.