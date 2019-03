OL : Le spectacle offert par Aulas, ce président de L1 est admiratif

Dans : OL, ASC, Ligue 1.

Très présent sur la scène médiatique, Jean-Michel Aulas ne s’est pas fait que des amis dans le milieu du football.

Chez les consultants par exemple, certains ont du mal à supporter sa communication à travers la presse ou le réseau social Twitter. Mais le président de l’Olympique Lyonnais ne fait pas l’unanimité contre lui. Au contraire, beaucoup de spécialistes n’hésitent pas à souligner ses compétences et son travail aux commandes du club rhodanien, devenu l’un des cadors français et un habitué des Coupes d’Europe sous ses ordres. Pour son homologue amiénois Bernard Joannin, Jean-Michel Aulas est tout simplement l’exemple à suivre.

« Je le dis en toute humilité, si j'avais un modèle à copier en tant que président d'un club de football ce serait le sien, a commenté le dirigeant d’Amiens contacté par l’AFP. Nous sommes PDG de boîtes qui procurent des spectacles sportifs à des clients qu'il faut satisfaire et non plus à des supporters. Jean-Michel a très bien compris ça depuis de nombreuses années. » Souvent critiqué, le patron de l’OL pourra savourer ce beau compliment.