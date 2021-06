OL : Le remplaçant de Memphis est en Ligue 1 !

Dans : OL.

Si Memphis Depay n’a pas encore trouvé son club, l’attaquant néerlandais n’a pas prévu de prolonger son contrat à l’Olympique Lyonnais.

Le FC Barcelone peine à boucler son arrivée, alors que le buteur tatoué ne demande que ça. Résultat, la Juventus Turin et plus récemment le PSG se sont positionnés pour tâter le terrain. En attendant, Lyon cherche un buteur pour la saison prochaine, Islam Slimani n’ayant pas forcément l’étoffe du « 9 » capable de tenir toute la saison devant. Peter Bosz a des idées, notamment du côté du championnat néerlandais, et Juninho a certainement aussi ses pistes. Mais si la solution venait tout simplement du championnat de France, et du bon vieux rival marseillais ? C’est ce que s’évertue à dire Jérôme Rothen, pour qui il serait bon de se pencher sur Dario Benedetto, qui n’a pas vraiment convaincu à l’OM, mais possède des qualités capables de le faire briller dans une équipe tournée vers l’offensive. Autant dire que le consultant de RMC pense à Nice et à l’OL, qui ont aussi les capacités financières d’attirer un attaquant d’un certain calibre.

« Je vous l’annonce, il y a un coup à faire pour beaucoup de clubs de Ligue 1. Parce que ce joueur-là, je trouve qu’il a beaucoup de qualités devant. Je suis sûr que si tu lui donnes de la confiance… Son gros salaire ? Tu peux toujours accepter une baisse de salaire dans un autre club. Aujourd’hui il y a des clubs ambitieux en Ligue 1 qui devraient se mettre sur le coup. Lyon peut se mettre sur le coup. Tu peux aussi avoir un autre profil dans un club ambitieux. Nice ? Oui, exactement. Il a démontré de bonnes choses. Des fois il y a des contextes et des groupes dans lesquels tu ne t’épanouis pas forcément. C’est sa première expérience en Europe. Si j’étais un dirigeant ambitieux en Ligue 1, j’irais le chercher, je lui dirais que je lui fais confiance et il va te le rendre », a insisté l’ancienne patte gauche du SM Caen et du Paris SG. Un profil de joueur à relancer et avec le sens du but, surtout que l’OM ne l’a pas du tout rangé dans la case des joueurs intransférables, bien au contraire.