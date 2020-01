OL : Le PSG lui propose Kurzawa, Lyon refuse le cadeau

Dans : OL.

En conférence de presse, Rudi Garcia a clairement identifié les besoins de l’Olympique Lyonnais durant ce mercato hivernal, à savoir un latéral et un joueur offensif.

Afin de compenser les blessures de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay, les Gones ont jeté leur dévolu sur Karl Toko-Ekambi. En revanche, peu de pistes filtrent pour venir renforcer l’Olympique Lyonnais au poste de latéral gauche, là où Youssouf Koné a déçu durant la première partie de saison. En début de mercato hivernal, la piste menant à Lucas Digne a brièvement été évoquée mais le joueur, titulaire important à Everton, ne souhaite pas faire machine arrière en quittant la Premier League pour la Ligue 1.

Devant les difficultés lyonnaises au mercato, le Paris Saint-Germain a tenté de s’engouffrer dans la brèche, selon les informations de Foot-Mercato. Et pour cause, le média révèle que le champion de France en titre a proposé à l’Olympique Lyonnais les services d’un certain Layvin Kurzawa, en fin de contrat avec le PSG dans six mois, et dont Paris aimerait se débarrasser dès cet hiver afin de récupérer une indemnité de transfert, même faible. Lyon appréciera le geste, mais les décideurs rhodaniens ont refusé la proposition du Paris Saint-Germain. « Le club travaille sur d’autres pistes » selon le média, qui n’a cependant indiqué vers quels joueurs se tournait l’actuel 12e de Ligue 1 pour renforcer ce poste, où les blessures à répétition de Fernando Marçal posent également des soucis.