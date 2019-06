OL : Le PSG écrase Lyon, ça le rend fou !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Champion de France de 2002 à 2008 sans discontinuer, l'Olympique Lyonnais vient donc de finir sa onzième année sans sacre national. Et forcément cela commence un peu à piquer. Mais ce qui pourrait encore plus agacer les supporters de l'OL, c'est que le Paris Saint-Germain finisse par battre les sept titres consécutifs décrochés par Lyon. Après avoir laissé tomber la couronne en 2017 au bénéfice de Monaco, le PSG en est à deux Hexagoal de rang, mais ce lundi, dans Le Progrès, Robert Duverne fait clairement savoir qu'il est prêt à tout pour empêcher le Paris SG de dépasser l'OL dans le livre des records.

« Il ne faut absolument pas que le PSG, vienne battre notre record de sept titres d’affilée. Si Paris est à six, ils me ramènent, je retourne à l’OL, et je prépare la saison pour être champion, ah non là, je me mets à disposition un an, je refais la prépa de Tignes, on les empêche de faire leur septième, lance, dans le quotidien régional, Robert Duverne, qui refuse l’idée même que l’Olympique Lyonnais ne soit plus un vrai candidat au titre de Champion de France. On n’a aucune raison de ne pas jouer le titre. Aucune excuse. Mais on doit jouer le titre de champion de France. Bâtir un effectif en mesure de le faire, on sait le faire et on doit le faire. J’aimerais que l’on reparle de ce titre, c’est jouable.» Un message qui va plaire à Jean-Michel Aulas.