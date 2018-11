OL : Le PSG a triché, Aulas heureux que ses accusations soient prouvées !

Dans : OL, PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Jean-Michel Aulas a été un des premiers à monter au créneau contre le comportement financier du Paris Saint-Germain, le président de l'Olympique Lyonnais attaquant sans cesse Nasser Al-Khelaifi et le PSG concernant l'investissement sans limite du Qatar. Alors, quand les Football Leaks rattrapent le club de la capitale, mais également l'AS Monaco, le patron de l'OL ne peut s'empêcher de faire remarquer que ce sont les deux rivaux de Lyon et que lui a toujours été clair.

Et Jean-Michel Aulas de faire remarquer que l'Olympique Lyonnais doit batailler avec deux formations qui selon lui seront rapidement pris par la patrouille. « On voit que ceux qui ont joué avec les règles et le comportement ont des difficultés. Nous, on n’est pas les premiers tout le temps, mais dès fois il vaut mieux ne pas l’être parce que ça demande d’être dans la régularité (...) Nul n’est prophète dans son pays, mais on le sait souvent la pression médiatique est parisienne. Si vous n’êtes pas de Paris et que vous dîtes qu’il y a des choses à respecter, vous avez moins de chance d’être écouté. Là, ça vient d’un système d’info européen, avec des journaux d’investigation qui sont cuisants mais qui disent la réalité. Malheureusement, ce qui est dénoncé aujourd’hui concerne le financial fair-play, les contrats pour les jeunes et nous on reste du bon côté de la ligne jaune. Il faut continuer de travailler car ça va payer. Ce que l’on a dit était vrai, et ce que l’on a fait c’était bien fait », a lancé, sur OL-TV, un Jean-Michel Aulas visiblement boosté par les révélations de Mediapart.