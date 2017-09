OL : « Le problème, c'est toute l'équipe » balance Fekir

Dans : OL, Ligue 1, Dijon.

Nabil Fekir, attaquant de l'OL, après le nul contre Dijon (3-3) : « Ce soir, on est tous déçu. On n’a pas le droit de faire ce résultat nul. Beaucoup de décepetion et de frustration. On prend des buts sur des erreurs. On a montré de l’envie, de l’orgueil, on est revenu au score, on a pris l’avantage. Mais on a concédé cette égalisation qui nous fait mal. Ce soir, c’est frustrant. Le problème, ce n'est pas que la défense, c'est toute l'équipe. Il faut se mettre au diapason et continuer à travailler pour corriger nos défauts. Contre Paris, on a montré qu'on était capable de bien défendre. Il faut reproduire cela à tous les matchs », a-t-il déclaré sur beIN.