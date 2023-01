OL : Le plan B derrière Joao Gomes dévoilé !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Désireux de se renforcer au milieu de terrain, l’OL a fait de Joao Gomes sa priorité lors du mercato hivernal.

Promis à Wolverhampton il y a encore quelques jours, Joao Gomes est finalement dans le flou en ce qui concerne son avenir. Et pour cause, tandis que le milieu de terrain brésilien avait donné son accord au club de Premier League, une offre de l’Olympique Lyonnais a tout fait basculer dans la mesure où les Gones proposent 20 millions d’euros, une somme plus importante que les Wolves. De plus, et c’est un fait assez rare pour être souligné lorsqu’un club français est en bataille avec un club de Premier League, il semblerait que l’offre salariale transmise par l’OL à Joao Gomes est plus élevée que celle de Wolverhampton. L’issue de ce dossier est toutefois indécise dans la mesure où la volonté première du joueur était de rejoindre la Premier League, raison pour laquelle Lyon étudie en parallèle un plan B.

Laïdouni plan B de l'OL derrière Joao Gomes

Selon les informations de Foot Mercato, Aïssa Laïdouni a été proposé à l’Olympique Lyonnais au cours des derniers jours. Milieu de terrain de Ferencváros, il a disputé la Coupe du monde au Qatar avec la Tunisie cet hiver et s’est montré plutôt à son avantage puisqu’il avait par exemple été élu homme du match contre le Danemark. Proposé à l’OL, Laïdouni a un profil qui plait aux dirigeants lyonnais. Pour l’heure, Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot n’ont pas donné de réponse aux agents du joueur, car leur volonté est toujours de recruter Joao Gomes. Mais dans le cas où le dossier du milieu brésilien s’avérerait trop compliqué, alors l’Olympique Lyonnais ne s’interdit pas de foncer en dernier recours sur Aïssa Laïdouni lors de ce mercato hivernal. Un plan de secours plutôt correct avec un international tunisien de 26 ans disponible à moindre coût dans la mesure où son contrat avec le club hongrois prend fin en juin prochain.