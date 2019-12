OL : Le plan à 400ME signé Aulas va réussir !

Dans : OL.

Qu'on aime ou on n'aime pas Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique Lyonnais est pourtant en passe de réussir son projet pour OL Groupe. Et les supporters doivent saluer l'exploit.

Pour la plupart des clubs, chaque saison est une roulette russe financière, avec des enjeux terribles en cas de saison ratée, à l’exception du PSG et dans une moindre mesure de Monaco pour les raisons que l’on sait. Ainsi l’OM paie au prix fort son absence en Ligue des champions depuis plusieurs années. Jean-Michel Aulas a souvent lié les investissements à venir de l’Olympique Lyonnais aux résultats sportifs de son équipe. Mais grâce au projet qu’il a lancé au moment de créer le Groupama Stadium, l’OL va rapidement pouvoir échapper à ce stress énorme lié aux résultats sportifs.

400ME de budget pour l'OL sans trembler

Car comme le Progrès l’explique ce samedi, avec le stade, l’immobilier déjà existant et qui va encore se développer, plus la fameuse Arena de 16.000 places qui sera ouverte en 2023 et rentabilisée en deux ans, l’Olympique Lyonnais se prépare à un sacré coup de boost financier. « L’OL atteindra son objectif de 400ME de chiffre d’affaires en 2024, ce qui lui garantira une stabilité plus uniquement liée aux résultats sportifs », explique le quotidien régional. Une sacrée performance quoi qu'on en dise, ce qui permettra au club rhodanien de continuer sa progression sans trembler, même si forcément l'idéale serait que la formation de Rudi Garcia brille d'ici là en Ligue 1 et sur la scène européenne. Mais c'est un autre débat.