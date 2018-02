OL : Le passage de JM Aulas en commission de discipline reporté

Dans : OL, Ligue 1.

C'est ce jeudi que Jean-Michel Aulas devait passer devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel suite aux propos du président de l'Olympique Lyonnais qui avait répondu que « choisir entre la peste et le choléra, c'est difficile » lorsqu'il avait été interrogé par Estelle Denis sur ses homologues du PSG et l'En-Avant Guingamp.

Mais à la veille de ce rendez-vous, la LFP a indiqué à l'Agence France Presse qu'à la demande de l'OL ce passage en commission de discipline était reporté à une date ultérieure, sans en donner toutefois précisément la raison. On sait cependant que Jean-Michel Aulas vient de subir une intervention chirurgicale qui le prive du déplacement à Villarreal et peut-être du prochain derby OL-ASSE. Il lui était donc difficile de faire le voyage jusqu'à Paris pour se défendre de ce « manquement aux articles de la charte éthique du football relatifs au respect de ses adversaires, à la maîtrise de soi et au devoir d'exemplarité. »