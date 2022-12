OL : Le nouveau budget mercato tombe, Blanc va s'amuser

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a officiellement été cédé à John Textor et Eagle Football. De quoi envisager un prochain mercato ambitieux chez les Gones.

Après des semaines d'incertitude et de rumeurs en tout genre, l'OL a enfin été racheté par John Textor ces derniers jours. L'homme d'affaires américain compte bien redonner un coup de fouet au projet des Gones. Cela passera forcément par des recrutements ambitieux sur le marché des transferts. Cela tombe bien, le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. L'arrivée de John Textor à l'OL a aussi entrainé une augmentation de capital de 86 millions d'euros. Il restait donc à savoir quel montant de cette somme allait être alloué au prochain mercato des Rhodaniens, alors que Laurent Blanc souhaite voir du renfort débarquer.

Un mercato clinquant à l'OL ?

Dans un communiqué, l’OL Groupe vient d'annoncer que sur les 86 millions d’augmentation, 40 seront alloués aux mercatos. Mais cela se fera de manière conjointe avec la section masculine et féminine. Laurent Blanc est donc fixé et va devoir faire avoir les moyens du bord cet hiver. Le nouveau coach de l'OL espère faire remonter son équipe le plus vite possible au classement, elle qui se classe huitième après 15 journées disputées. Un classement bien loin des ambitions lyonnaises du début de saison. Comme l'indique Olympique et Lyonnais, voici d'ailleurs la répartition exacte des 86 millions d'euros d'augmentation de capital : 40 millions d’euros pour le renforcement des équipes professionnelles masculine et féminine, 29 millions d’euros pour le remboursement de la dette senior du Groupe et 17 millions d’euros pour l’aménagement et l’investissement d’infrastructures. De quoi voir l'avenir un peu plus sereinement à l'OL, même si cela devra aussi se voir sur le terrain. Pour rappel, les Gones reprendront leur saison de Ligue 1 le 28 décembre prochain sur la pelouse du Stade Brestois.