OL : Le Mondial au Qatar, une chance pour Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Laurent Blanc va profiter de la trêve de la Coupe du monde pour travailler en profondeur avec ses joueurs à l’OL.

Nommé entraîneur de l’OL par Jean-Michel Aulas en lieu et place de Peter Bosz il y a quelques semaines, Laurent Blanc a rapidement obtenu de bons résultats avec une victoire à Montpellier et un succès contre Lille. Le soufflé est retombé avec la défaite à Marseille et le match nul étriqué contre Nice, qui ont mis en avant certaines limites de l’Olympique Lyonnais. La trêve internationale de la Coupe du monde est tombée à pic pour Laurent Blanc, qui va profiter de cet arrêt de la Ligue 1 pour travailler en profondeur avec ses joueurs et les remettre à un niveau physique plus en adéquation avec ses exigences. Sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones pour Olympique et Lyonnais, le consultant Nicolas Puydebois a estimé que cette Coupe du monde était une excellente nouvelle pour l’OL et pour Laurent Blanc dans l’optique de la seconde partie de saison.

La trêve internationale, une aubaine pour Laurent Blanc

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« A son arrivée, Blanc a fait dans le pragmatisme et à raison. Finalement, c’est une chance d’avoir cette trêve pour pouvoir mettre en place ses principes de jeu, faire adhérer tout le monde. L’entraîneur va désormais avoir une vraie responsabilité à partir de maintenant que ce soit dans le jeu ou dans les résultats. Ce qui n’était pas le cas lors des cinq derniers matchs » estime l’ancien gardien de but de l’Olympique Lyonnais, persuadé que cette trêve internationale va faire le plus grand bien aux Gones et va permettre à Laurent Blanc de mettre en place ses principes de jeu auprès de son groupe. Durant cette trêve, l’OL a d’ailleurs opté pour un programme digne d’une présaison avec des matchs amicaux contre Louvain, Arsenal, Liverpool et le FC Sochaux avant une reprise de la Ligue 1 qui verra Lyon se déplacer sur la pelouse du Stade Brestois le 28 décembre prochain.