OL : Le Messi du Rhône est en kiff total devant Lionel Messi

Dans : OL, Ligue des Champions, Ligue 1.

Mercredi soir, l’Olympique Lyonnais sera opposé au FC Barcelone sur la pelouse du Camp Nou. Une affiche prestigieuse qui occupe les esprits dans le Rhône depuis plusieurs jours. Et pour cause, l’exploit reste possible pour l’équipe de Bruno Genesio après le 0-0 du match aller, d’autant qu’un certain Nabil Fekir sera titulaire, lui qui était suspendu lors du match aller. Interrogé par le site officiel du club lyonnais, le champion du monde 2018 a été invité à s’exprimer sur Lionel Messi, le capitaine barcelonais.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celui qui avait été surnommé le Messi du Rhône à ses débuts et en admiration totale devant la star argentine. « C’est, pour moi, le meilleur joueur au monde. Je l’ai déjà croisé, à la Coupe du monde, sur les terrains. Lionel Messi est au top depuis dix ans. Il se montre décisif chaque année. Il fait gagner des trophées à son équipe. On va essayer de le bloquer au maximum » a confié un Nabil Fekir qui serrera avec beaucoup de fierté la main de Lionel Messi avant la rencontre mercredi soir. Ensuite, il sera question de faire abstraction de l’admiration pour faire place à la détermination. C’est le seul moyen pour les Gones de créer l’exploit en Catalogne…