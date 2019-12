OL : Le mercato sera décisif, Pierre Ménès prévient Lyon

Dans : OL.

Dimanche après-midi, Lyon a perdu Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay contre Rennes au Groupama Stadium. Les deux joueurs offensifs de l’OL souffrent d’une rupture des ligaments croisés.

Cela signifie qu’ils seront absents pour le reste de la saison. Un véritable coup dur pour Rudi Garcia, qui misait gros sur le talent individuel des deux joueurs pour animer son attaque. Sans aucun doute, l’OL va devoir recruter lors du prochain mercato hivernal s’il veut avoir une chance d’accrocher le podium de la Ligue 1 en fin de saison. Et pour Pierre Ménès, interrogé à ce sujet dans une vidéo publiée par Canal Plus, Jean-Michel Aulas et Juninho n’ont pas intérêt à se tromper. La fin de saison de l’Olympique Lyonnais en dépend…

« La situation est extraordinairement compliquée. Il y a eu cette qualification à l’arrache contre Leipzig, les incidents entre les joueurs et quelques supporters à la fin, qui ont certainement pesé dans la psychologie de Memphis Depay qui était presque en larmes après le match. Ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences psychologiques. Alors, de là à dire qu’il s’est fait les croisés à cause de ça, il y a un pas à ne pas franchir. Mais bon, le résultat il est là. Depay les croisés, Reine-Adelaïde les croisés… Avec eux déjà, ce n’était pas terrible. Sans eux, ça risque d’être pire. Il va falloir que Jean-Michel Aulas recrute au mercato. Quelle va être sa latitude financière ? Vers quel type de joueur peut-il taper ? C’est tout le problème… Ça va plutôt très mal et il faudra voir si ça peut s’améliorer. Je pense que les deux joueurs qui seront recrutés à la place des blessés auront une grosse importance » a commenté le consultant du CFC, pour qui la pression sera maximale sur l’OL au mercato hivernal.