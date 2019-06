OL : Liverpool n'a pas besoin de Fékir, la douche froide

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Auteur d’une saison correcte à l’Olympique Lyonnais, Nabil Fekir intéresse toujours Liverpool au mercato.

Prêts à lâcher 60 ME pour l’international français l’été dernier, les Reds ne se montreront pas aussi généreux dans les prochaines semaines. Mais l’intérêt de Jürgen Klopp pour Nabil Fekir est réel, et visiblement réciproque. Néanmoins, certains observateurs se demandent si Liverpool a raison de foncer sur le capitaine de l’Olympique Lyonnais. Ancien joueur des Reds, Neil Mellor apprécie Nabil Fekir. Mais il ne voit pas vraiment ce qu’il apporterait au récent vainqueur de la Ligue des Champions.

« Nabil Fekir a très bien joué pour Lyon cette saison. Il a marqué un but très important pour l’OL en phase de groupes de la Ligue des Champions. C’est un milieu de terrain très offensif, souvent décisif. Cette saison à Liverpool, les milieux de terrain n’ont pas marqué beaucoup de buts car Salah, Mané et Firmino ont encore beaucoup marqué. Mais on a déjà un joueur comme Chamberlain (longtemps blessé cette saison) peut être ce joueur, lorsqu’il est en forme » a confié Neil Mellor, pour qui Nabil Fekir a un profil similaire à l’international anglais. Reste maintenant à savoir si Jürgen Klopp préfère Alex Oxlade-Chamberlain ou Nabil Fekir…