OL : Le jeu de l'OL ne ressemble à rien, Riolo accuse !

Dans : OL, Ligue 1.

Souvent critique à l’égard de l’Olympique Lyonnais et de son entraîneur Bruno Genesio, le journaliste Daniel Riolo n’a pas été tendre avec l’équipe rhodanienne après la lourde défaite concédée au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Selon le chroniqueur de RMC, le jeu de l’OL « n’a ni queue ni tête ». De plus, les choix de Bruno Genesio sont critiqués par Daniel Riolo, lequel aurait utilisé Moussa Dembélé pour peser sur la défense du PSG durant ce match, notamment au moment de la sortie de Nabil Fekir après 5 minutes de jeu.

« On l’a encore vu en Ligue des Champions, l’OL peut créer du danger offensivement. Mais globalement, on a toujours du mal à comprendre le fil conducteur d’un match de Lyon dans son ensemble. Cela n’a ni queue ni tête. Quand Fekir sort, tu peux faire entrer Dembélé en passant en 4-3-3, cela aurait eu du sens. Genesio n’a pas fait ça… Je ne comprends pas le fond de jeu de cette équipe. Tactiquement, ce qu’ils veulent proposer, c’est incompréhensible Face au PSG, ils ont véritablement pris une fessée » a lâché un Daniel Riolo, qui ne va pas se faire que des amis du côté de l’Olympique Lyonnais, en critiquant une fois de plus Bruno Genesio.