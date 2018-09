OL : Le Iniesta de Lyon accepte la comparaison, mais refuse le plagiat

Dans : OL, Liga, Foot Europeen.

Souvent comparé à Andrés Iniesta à l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar ne recherche pourtant pas à ressembler à l'ancien joueur du Barça.

Depuis l'an dernier, le football français est clairement sous le charme d'Houssem Aouar. Décisif et beau à voir jouer, avec son élégance et sa finesse technique, le milieu de terrain devra toutefois confirmer son grand talent sous le maillot du club rhodanien cette saison. Mais en attendant, le joueur de 20 ans ne passe pas à côté de la comparaison avec Andrés Iniesta. D'après certains observateurs, le jeu d'Aouar ressemble complètement à celui d’Iniesta, l'ancien métronome du FC Barcelone. Un compliment qui va droit au cœur du Gone, mais sans plus.

« Le même jeu qu'Iniesta ? Si les gens disent ça, je suis très content puisqu’à l’heure actuelle, c’est l’exemple, LA référence. C’est un joueur assez beau à voir. Si on peut allier l’efficacité avec la beauté du geste et esthétique, tant mieux ! Lui ressembler ? Non, pas du tout, pas du tout. C’est naturel. De toute manière, quand on joue, on a beau chercher à faire comme un joueur, ce ne sera jamais pareil », a lancé, sur Onze Mondial, Aouar, qui sait pourtant que le Barça le suit de très près en vue des prochains marchés des transferts dans l'objectif d'en faire le possible successeur... d'Iniesta.