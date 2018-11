OL : Le héros lyonnais n'en peut plus de cet OL-là !

Dans : OL, Ligue 1.

Avec des si on mettrait Paris en bouteille, mais c'est une évidence, sans un Anthony Lopes de gala, l'Olympique Lyonnais n'aurait probablement pas obtenu une si précieuse victoire vendredi soir dans le derby contre l'ASSE. Le gardien de but de l'OL a tenu la baraque, notamment en première période lorsque ses coéquipiers ont été ballotés. Après le match, et malgré la victoire face aux Verts, le gardien de but international portugais n'a pas caché sa désolation face à ce Lyon à deux vitesses, capable du pire comme du meilleur en 90 minutes.

Et Anthony Lopes a clairement fait savoir que les choses devaient rapidement changer sous peine de grosse désillusions. « On a eu une première période où on a été mis en difficulté. On a été bien mieux en deuxième, on a réussi à marquer ce but sur coup de pied arrêté. Après, on prend le rouge (Rafael, ndlr) qui nous coupe un peu les jambes aussi. En infériorité numérique, il a fallu être costaud et puiser dans nos ressources mentales aussi. C’est un peu compliqué. Si on joue une mi-temps sur deux mais qu’il y a le résultat positif à la fin, ça ne me dérange pas plus que ça. On ne peut continuer comme ça, il faut jouer un match plein pour être serein du début à la fin. Il y a des matchs plus compliqués que d’autres mais il faut rapidement répondre présent », a fermement prévenu le portier lyonnais, qui ne pourra pas toujours réussir des exploits.