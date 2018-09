OL : Le héros de Manchester venait de refuser une prolongation !

Dans : OL, Mercato.

Avec Pape Diop, Maxwel Cornet est la grande et bonne surprise lyonnaise de cette semaine européenne.

L’ailier droit de l’OL a réalisé un match parfait sur le terrain de Manchester City, marquant et donnant le tournis à son adversaire direct, tout en effectuant un travail défensif de premier choix. Pas une surprise pour Bruno Genesio, qui a toujours beaucoup apprécié l’ancien messin, et lui a donc fait confiance pour ce match où on promettait l’enfer aux Rhodaniens. Et pourtant, l’Ivoirien n’était clairement pas dans les meilleures conditions avant la rencontre. 67 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison, et surtout une brouille toute récente avec les dirigeants.

En effet, L’Equipe nous apprend que Maxwel Cornet a reçu ce lundi une proposition de prolongation de contrat de la part de ses dirigeants. Il faut dire que, avant le départ de Mariano Diaz et la blessure d’Amine Gouiri, l’ailier était sur le point de s’engager à Wolfsburg, avant que l’OL ne l’empêche de faire le grand saut. Conscient de la déception du joueur, les dirigeants lyonnais ont donc essayé de lui donner un nouvel élan avec une prolongation de contrat. Mais celle-ci n’a pas été du tout à la hauteur des attentes de Cornet, qui a repoussé ce nouveau contrat avec une revalorisation « minime » selon le quotidien sportif. En retour, Cornet aurait bien fait comprendre qu’il ne resterait pas sur le banc éternellement, expliquant sa volonté de trouver un nouveau club en janvier. Une actualité riche et pas évidente à gérer avant un grand match européen, mais qui n’a pas empêché Bruno Genesio de lui faire confiance sur cette rencontre.