OL : Le geste de Marçal ? Aulas rassuré par les arbitres

Dans : OL, Ligue 1, SMC.

La scène a surpris tout le monde, y compris les différents intervenants. Ce dimanche à Caen, lors d’un moment chaud du match, l’arbitre assistant est intervenu de manière un peu musclée pour tenter d’éviter que les esprits ne s’échauffent, et le résultat n’a pas du tout été celui escompté. Marçal, pris dans le bouillon, a saisi l’arbitre par la tête avant de rapidement retirer ses mains et de s’expliquer sur ce réflexe tout de même assez déroutant et bien peu amical. Le défenseur brésilien n’a pas été inquiété plus que ça, même si le geste a choqué de nombreux observateurs, qui se demandent comment l’ancien guingampais va échapper à une sanction disciplinaire après coup. Pour cela, il faudrait un rapport de l’arbitre sur cet incident, et cela n’en prend pas le chemin selon Jean-Michel Aulas.

Selon Le Progrès, le président lyonnais a fait un petit tour dans le vestiaire du corps arbitral après le match, histoire de faire le point sur ce match bouillant, et JMA a noté que cet incident n’avait pas du tout été évoqué par l’arbitre de la rencontre. De quoi classer l’affaire sans suite et oublier ce geste ? A l’OL, on pense que oui confie le quotidien régional. Réponse jeudi soir, au moment où la commission de discipline annoncera les joueurs convoqués pour venir s’expliquer ou non sur les évènements du week-end dernier.