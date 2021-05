OL : Le Genoa racheté par Aulas, une « connerie » !

Dans : OL.

Ce vendredi matin, Jean-Michel Aulas s’est retrouvé au beau milieu d’une rumeur extrêmement surprenante en Italie.

A en croire les informations livrées par Tutto Mercato Web, le patron de l’Olympique Lyonnais pourrait investir dans le but de récupérer la majorité des parts du Genoa. Une proposition possiblement transmise dans les prochains jours par Jean-Michel Aulas à Enrico Preziosi, propriétaire du club depuis 2003. Le média transalpin était affirmatif et précisait que les deux hommes avaient prévu de se rencontrer dans les prochains jours, même si le rachat du Genoa prendrait plusieurs semaines pour se concrétiser, comme toutes les opérations de ce type. Que l’information soit exacte ou pas, il fallait s’attendre à ce qu’elle soit démentie rapidement. C’est chose faite et c’est Enrico Preziosi qui est sorti du bois en premier.

Se confiant brièvement au Secolo XIX, le président du Genoa a fait savoir que les rumeurs de rachat du club italien étaient « des conneries » sans fondement. Officiellement, le onzième de la Série A 2020-2021 n’est donc pas à vendre. Le patron du club a par ailleurs fait savoir qu’il n’y avait pas que les rumeurs au sujet de Jean-Michel Aulas qui étaient fausses, mais également celles qui liaient ces dernières semaines le Genoa à un certain… Gérard Lopez. L’homme d’affaires luxembourgeois a quitté Lille, mais rode toujours dans le football européen. Après avoir été associé à Southampton en Angleterre, voilà que Gérard Lopez s’est rapproché du Genoa. Mais pour l’heure, il n’est pas non plus dans la phase finale des négociations avec Enrico Preziosi, à en croire les dires du propriétaire italien du Genoa. Il sera néanmoins très intéressant de suivre dans les semaines à venir les éventuels mouvements du côté de Gênes, car il est assez rare pour ne pas dire inédit que Jean-Michel Aulas soit associé à un projet de rachat d’un club évoluant dans un championnat majeur de l’Europe.