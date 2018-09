OL : Le futur Ben Arfa est à l'OL, mais patience... il n'a que 15 ans

Dans : OL, Ligue 1.

Mercredi après-midi face aux Anglais de Manchester City, Ryan Cherki est devenu le plus jeune joueur à marquer un but en Youth League, à seulement 15 ans et 33 jours. Débarqué à l’Olympique Lyonnais en provenance de l’AS Saint-Priest en 2010, ce joueur qui évolue (déjà) avec la réserve du club rhodanien a tapé dans l’œil de Bruno Genesio. Et pour cause, l’entraîneur des professionnels de l’OL n’a pas hésité à comparer ce gamin de 15 ans avec un certain Hatem Ben Arfa, que l’on connaît très bien dans la capitale des Gaules.

« C’est un joueur qui a des qualités exceptionnelles. Il travaille avec le groupe de National 2 depuis le début de la saison, ce qui est assez rare pour un joueur de 15 ans. Il est mature, il a de grosses qualités techniques. Il me rappelle un joueur qui a marqué avec Rennes sur penalty cette semaine... Hatem Ben Arfa » a confié un Bruno Genesio qui guettera, dans les prochains mois, avec beaucoup d’attention, la progression de ce joueur annoncé comme phénoménale en interne.