OL : Le fiasco français, Genesio ne le comprend pas

Dans : OL, Coupe d'Europe.

Paris en grande difficulté, Lyon incapable de conclure sa qualification, Monaco ridiculisé, les équipes françaises sont bien tristes cette saison en Ligue des Champions. Et ce n’est clairement pas mieux en Europa League. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Bruno Genesio a reconnu sans problème le mal de nos clubs sur la scène européenne, sans vraiment parvenir à l’expliquer. L’entraineur lyonnais est étonnement parti sur des questions de budget et de moyens financiers dans un premier temps, avant de rectifier le tir.

« Le niveau de la L1 en C1 ? NUL ! C'est vrai qu'on peut se poser la question du niveau du championnat, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Les clubs ont-il suffisamment les moyens, notamment en Europa League, pour jouer deux compétitions couteuses? Faut comparer les effectifs des clubs des grands championnats. Je n'ai pas l'impression que notre championnat soit si à la ramasse que ça. Ce n'est pas le meilleur, mais ce n'est pas non plus le pire. Ce qui est étonnant c'est le décalage entre la réelle valeur du championnat et les résultats. On peut se poser la question au niveau mental, je ne sais pas, est-ce qu'il y a autre chose, au niveau tactique ? », a avancé un Bruno Genesio qui n’a clairement pas d’explication franche à ce fiasco tricolore. Le constant est néanmoins limpide, les clubs français ne méritent pas beaucoup mieux que leur situation actuelle dans leur poule respective.