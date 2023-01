OL : Le départ express de Tête se précise

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Prêté à l'OL depuis le 31 mars 2022, Tetê est l'un des joueurs les plus décisifs du club rhodanien. L'ailier brésilien, sous contrat avec le Chakhtar Donetsk, intéresse plusieurs clubs anglais.

Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en championnat, Tetê continue de réaliser des performances satisfaisantes, après une demi-saison concluante en 2021/2022. Homme fort de Peter Bosz dès son arrivée à l'OL, le natif d'Alvorada est moins utilisé comme titulaire depuis que Laurent Blanc est devenu l'entraîneur des Gones. Prêté à l'OL jusqu'à la fin de la saison en raison de la guerre en Ukraine, le joueur de 22 ans reste lié au Chakhtar Donetsk. Plus considéré comme un titulaire indiscutable à l'OL, Tetê pourrait quitter le club plus rapidement que prévu. Selon les informations du média 90min, l'ailier formé à Grêmio est courtisé par plusieurs clubs de Premier League. Un départ de Tetê pourrait arriver dès cet hiver.

La Premier League fonce sur Tetê

Le média anglais affirme que West Ham, Tottenham, Newcastle et Arsenal sont intéressés par le profil de Tetê. Ailier droit de formation, le Brésilien est également capable d'évoluer en tant qu'attaquant de pointe ou milieu offensif grâce à ses qualités techniques. Le polyvalent numéro 11 de l'OL a la cote en Angleterre et a déjà failli signer en prêt à Southampton lors de l'été 2022. Les clubs anglais souhaitent reprendre les six prochains mois de Tetê en prêt, avant de le recruter définitivement avec un transfert sec. L'OL n'est pas fermé à l'idée de se séparer de Tetê, malgré ses bonnes statistiques en Ligue 1. Laurent Blanc ne compte pas réellement sur lui et préfère recruter d'autres joueurs pour le remplacer lors de ce mercato hivernal. Reste à savoir où va atterrir Tetê. Newcastle a probablement les plus grosses ressources financières pour répondre aux exigences du Brésilien.