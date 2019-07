OL : Le Bétis peaufine son offre pour Nabil Fekir !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

Non, ce n’est pas une rumeur. Nabil Fekir est LA priorité du Bétis Séville cet été au mercato afin de combler la vente plus que probable de Giovanni Lo Celso, très courtisé à travers l’Europe. Comme indiqué par Le Parisien en milieu de semaine, le club andalou va passer à l’offensive pour tenter de s’offrir l’international tricolore. Pour l’heure, aucune proposition n’a été transmise à Lyon et à l’entourage du capitaine lyonnais. Mais selon les informations d’Estadio Deportivo, la future offre du Bétis Séville se précise.

Un salaire de 3,5 ME par an pour Fekir ?

Le club espagnol est bien enclin à faire une offre pouvant aller jusqu’à 35 ME à l’Olympique Lyonnais pour le transfert de Nabil Fekir, dont le contrat dans la capitale des Gaules expire en juin 2020. En revanche, les informations du Parisien concernant le futur salaire de Fekir au Bétis sont fermement démenties par le quotidien espagnol. Pour Estadio Deportivo, c’est un salaire annuel net de 3,5 ME qui sera proposé à Nabil Fekir, soit un peu moins de 300.000 euros par mois, et non 7 ME par an comme évoqué par le journal francilien. Reste désormais à voir si cette proposition séduira l’Olympique Lyonnais et Nabil Fekir…