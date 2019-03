OL : Le Barça peut trembler, cette victime de Lyon croit à l'exploit

Dans : OL, Ligue des Champions, Foot Europeen, Premier League.

La semaine prochaine, l'Olympique Lyonnais affrontera le FC Barcelone en huitième de finale retour de Ligue des Champions.

Trois semaines après le 0-0 de l'aller, la troupe de Bruno Genesio n'aura pas d'autre choix que de réaliser l'exploit de bousculer le Barça au Camp Nou pour entrevoir les quarts de finale de la C1. Pour cela, le club rhodanien pourra notamment compter sur leur attaque de feu, entrevue face à Toulouse en Ligue 1 dimanche (5-1). Si les spécialistes donnent peu de chances aux Gones dans ce choc européen, Bernardo Silva, lui, estime que l'OL a les qualités pour éliminer Barcelone.

« L'OL, je pense que c'est une équipe très forte. C'est très difficile de jouer contre eux. Contre le Barca, c'est toujours difficile de jouer chez eux. Alors, je ne sais pas si ça va être facile, mais je ne suis pas surpris, car je connais très bien les joueurs de Lyon. Ils ont fait des très bons matchs contre nous. Des chances ? Je pense que oui, mais au Camp Nou avec Messi, s'il est en forme, c'est toujours difficile. Ce n'est pas facile de marquer un but chez eux, mais Lyon a de très bons joueurs offensivement et un milieu très physique. Aouar fait jouer l'équipe et Ndombélé est un très bon joueur », a lancé, sur Canal+, le milieu de Man City, qui sait de quoi il parle, vu qu'il a subi la foudre des Lyonnais à l'Etihad Stadium en poules de la Ligue des Champions.