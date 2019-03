OL : Le Barça ne fait pas peur, il mise sur un exploit XXL de Lyon

Dans : OL, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Mercredi soir, l’Olympique Lyonnais tentera de réaliser un exploit historique sur la pelouse du FC Barcelone en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, après un match nul 0-0 à l’aller. Si les Gones ne sont évidemment pas favoris, un miracle reste possible selon Claude Puel, l’ancien coach de l’OL. Interrogé sur l’antenne de RMC Sport, l’ex-entraîneur de Leicester a confié qu’il imaginait bien l’équipe de Bruno Genesio surprendre le Barça en contre-attaque. Reste qu’il faudra résister aux assauts de Coutinho, Messi et Suarez avant de penser à marquer…

« Je pense que Lyon a les atouts pour faire une différence sur un contre bien mené à Barcelone. L’équipe du Barça est performante mais elle l’est moins je pense que celle de l’époque (Lyon avait affronté Barcelone en Ligue des Champions en 2009). L’équipe de Guardiola était extraordinaire dans le pressing, elle étouffait l’adversaire et c’était impossible de jouer. Contre l’équipe de 2019, il y a des possibilités et Lyon aura des opportunités. Elle est prenable sur des situations de contre. Le plus dur sera de résister et d’être patient » a confié Claude Puel, pour qui ce Barça n’a plus rien à voir avec l’équipe imbattable de 2009.