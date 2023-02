OL : Laurent Blanc tire en douce le signal d'alarme

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En regain de forme ces dernières semaines, l’OL est brutalement retombé dans ses travers en s’inclinant à Auxerre vendredi soir (2-1).

Privé de son meilleur buteur Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais a touché à Auxerre les limites de son effectif. Après les départs de Toko-Ekambi, Faivre ou encore Tetê, la profondeur du banc lyonnais n’est plus si importante et cela se ressent à la moindre absence notable, comme ce fut le cas vendredi face à l’AJA avec la blessure à la cuisse d’Alexandre Lacazette. Il est loin, le temps où l’effectif lyonnais était pléthorique et Laurent Blanc en a pleinement conscience. Malade et donc absent pour le déplacement en Bourgogne, l’entraîneur lyonnais ne se fait pas d’illusions quant aux défauts de son effectif. Sur l’antenne de TF1, son ami Bixente Lizarazu a livré quelques confidences qui en disent long sur l’état d’esprit de Laurent Blanc dans la capitale des Gaules et cela risque de ne pas plaire à Jean-Michel Aulas et à John Textor.

L'aveu terrible de Laurent Blanc sur son équipe

Et pour cause, Laurent Blanc aurait notamment confié à Bixente Lizarazu que l’effectif à sa disposition à l’OL était bien trop limité pour avoir la quelconque ambition dans ce championnat de France de Ligue 1. « Ce n’est plus le Lyon qu’on a connu, cette grande force que cette équipe avait. Laurent Blanc me disait que son équipe était un petit peu limitée. C’est peut-être là-dessus qu’il va falloir qu’il bosse prochainement » a livré l’ancien défenseur de l’Equipe de France et du Bayern Munich. Autrement dit, l’effectif de l’Olympique Lyonnais est très limité et Laurent Blanc en a pleinement conscience. Au coach rhodanien de tenter d’améliorer la qualité de ses joueurs individuellement et de son équipe sur le plan collectif afin de faire passer un cap à l’OL. Mais quoi qu’il en soit, il apparait désormais impossible ou presque d’arracher les places européennes via le championnat pour Lyon, neuvième de Ligue 1 au soir de la 24e journée. En revanche, la Coupe de France demeure un objectif des Gones, qui ont atteint les quarts de finale et qui affronteront Grenoble à domicile dans une semaine et demie.