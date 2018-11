OL : Laurent Blanc remplacera Génésio à Lyon, Roustan l'annonce !

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Génésio bénéficie du soutien ferme et officiel de Jean-Michel Aulas, lequel s'oppose régulièrement à certains supporters contestataires de l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux. Mais il n'empêche que le contrat de l'actuel entraîneur de l'OL s'achèvera en fin de saison. Pour Didier Roustan c'est une évidence, Laurent Blanc sera la saison prochaine sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Et le journaliste d'expliquer pourquoi l'ancien coach du PSG va succéder à Bruno Génésio.

« Mon petit doigt me dit que c'est désormais un secret de polichinelle, et sa récente et excellente interview dans l'hebdo France Football semble bien le confirmer. Oui, sauf coup de théâtre de dernière heure je vois bien le "Président" prendre les commandes de l'OL dès la saison prochaine (surtout que la cohabitation ne serait pas dégueu je pense avec l'autre Président, celui des lieux..), et même plus tôt à mon humble avis si survenait un accident industriel ces proches mois à venir.. , annonce en préambule Didier Roustan, avant d’en dire un peu plus sur sa théorie dans une vidéo. Lyon c’est l’idéal pour les deux parties et c’est un beau projet. Et si ça se goupille bien, avec quelques moyens en plus, je dis pas qu’il terminera en tête de la Ligue 1 dès sa première saison mais il pourrait titiller le PSG (...) Le challenge est hyper intéressant, et à un moment il a envie d’entraîner ça se sent. Pour un président de club, Laurent Blanc est très rassurant. Ils ne se mettront pas d’accord en juin, mais avant et ça devra rester confidentiel si ça doit se régler. Il y a tout pour Laurent Blanc, et il y a tout pour Jean-Michel Aulas. Blanc est un coach français, il connaît les caractéristiques de JM Aulas, il n’y aura pas problème par rapport à ça, car il sait que le président de Lyon le défendra toujours. »