OL : Laurent Blanc réalise une formidable imitation d'Aulas

Par Mehdi Lunay

Après son succès laborieux chez la lanterne rouge angevine, l'OL est revenu provisoirement à 6 points du top 5. De quoi faire espérer une qualification européenne même si Laurent Blanc sait que tous les vents sont contraires pour son équipe.

Un match médiocre, des erreurs manifestes et le tout contre l'un des derniers les plus faibles de l'Histoire de la Ligue 1. L'OL n'a pas impressionné grand monde samedi après-midi à Angers. Pourtant, les sourires pouvaient s'afficher sur les visages lyonnais. L'OL l'a emporté 3-1, glanant trois points qui lui permettent de remonter provisoirement au huitième rang du classement. Même si les difficultés persistent dans le jeu, l'OL reste un candidat à l'Europe dans les faits. Les Lyonnais sont revenus à six points de la cinquième place, occupée par Lille. Et c'est même moins avec le sixième rang, lequel sera qualificatif en cas de succès marseillais ou lensois en coupe de France.

L'OL est mauvais, Blanc l'espère européen

Un constat mathématique pour lequel les supporters lyonnais et les observateurs ne sont pas dupes. Cet OL semble trop léger dans le jeu surtout comparé avec Lille, Nice, Rennes et même Lorient. Laurent Blanc le concédait après le match. Son équipe a tout à envier aux adversaires, que ce soit en terme d'effectif ou de fond de jeu. Mais, l'entraîneur lyonnais essayait quand même de croire à une possible qualification européenne de son équipe, outsider certes mais toujours candidat. Une attitude qui va ravir Jean-Michel Aulas, adepte lui aussi du positivisme total, même quand rien ne pousse à l'être.

🔴🔵 Laurent Blanc croit encore à l'Europe même s'il annonce la tâche compliquée. https://t.co/LVVE5Zz8PZ — RMC Sport (@RMCsport) February 25, 2023

« Rennes et Lille, actuellement, jouent mieux que nous et ont un meilleur effectif. Cela ne me pose pas de problèmes pour le dire, je dis bien actuellement. Ils ont aussi des échéances importantes, les points vont valoir cher pour Lyon et tout le monde. [...] Si Rennes et Lille font une deuxième partie où ils gagnent tous leurs matchs, on ne sera pas avec eux. Ils n'ont pas fait un début de championnat aussi mauvais que nous également. Il y a un déficit de points. On doit faire un sans-faute et on ne le fera pas. Et il faudrait qu'eux perdent des points mais ils n'en perdent pas trop. C'est compliqué. Je ne fais jamais de croix sur rien du tout. Si on fait des croix, on passe à côté de beaucoup de choses », a t-il expliqué en conférence de presse à Angers. Lucide, Laurent Blanc sait que sa meilleure chance de parvenir à ses fins reste la coupe de France. Aucun déficit de points à rattraper, juste des matchs à gagner comme mardi prochain contre Grenoble.