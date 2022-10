OL : Laurent Blanc met le LOSC en panique

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OL reçoit le LOSC au Groupama Stadium. Une rencontre très attendue par les fans des deux équipes.

L'OL a remis la marche avant en Ligue 1 le week-end passé en allant gagner sur la pelouse de Montpellier. Une première victoire pour Laurent Blanc et son staff. L'ancien coach du PSG compte bien enchainer les victoires en championnat afin de remonter le plus vite possible au classement. Et quoi de mieux que de recevoir un concurrent direct pour se donner encore un peu plus de confiance ? Ce dimanche soir au Groupama Stadium, c'est Lille qui se présentera face aux Gones. Et les Dogues sont en grande forme, eux qui restent sur une série de trois victoires de suite en Ligue 1. Cependant, Paulo Fonseca se méfie particulièrement de cet OL version Laurent Blanc, qui semble plus motivé que jamais.

Laurent Blanc, ça chance déjà tout ?

🗣 "C'est un joueur doué techniquement. Il sent le jeu, il anticipe le jeu. C'est le type de joueur que j'aime"



🔴🔵 Les mots d'amour de Laurent Blanc pour @HoussemAouar pic.twitter.com/L2J9bWIREm — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2022

En conférence de presse, l'entraineur portugais du LOSC n'a pas tari d'éloges sur l'OL, avant de mettre en garde ses joueurs. « Ce sera un match très difficile, très intense et nous devrons répondre avec de l'intensité. Mais les joueurs sont préparés car ils savent parfaitement à quel point cette rencontre est compliquée. Nous nous attendons à une grosse équipe, à une partie agressive », a dans un premier temps assuré le Portugais, avant de noter la différence d'état d'esprit depuis l'arrivée à l'OL de Laurent Blanc : « Je ne vais pas faire de comparaison car c'est injuste pour l'ancien entraîneur. Evidemment, il y a un nouveau coach, l'atmosphère est différente, ils ont gagné leur dernier match. Ils ont changé de système, je ne sais pas s'ils vont le conserver. Blanc a mis des joueurs qui ne jouaient pas auparavant, je pense qu'ils sont très motivés ». Depuis son arrivée à Lyon, le champion du monde 98 aligne un dispositif avec cinq milieux de terrain et deux attaquants. Un système qui permet aux Gones de se montrer plus dangereux offensivement. Attention tout de même à ne pas se faire surprendre par le LOSC et son attaquant Jonathan David, auteur de 9 buts depuis le début de la saison en Ligue 1.