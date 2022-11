OL : Laurent Blanc fait un tabac chez les joueurs

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Laurent Blanc profite de cette trêve internationale de la Coupe du monde pour mettre en place ses idées de jeu à l'OL.

Le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais avait confié avant la trêve que la Coupe du monde au Qatar tombait à point nommé pour lui ainsi que pour son staff. Et pour cause, après avoir remplacé Peter Bosz, Laurent Blanc a travaillé dans l’urgence afin de prendre le maximum de points. Avec cette trêve, l’ancien entraîneur du PSG dispose d’un laps de temps important pour mettre en place son projet de jeu et remettre l’effectif lyonnais au niveau physique qu’il souhaite. Une bénédiction pour Laurent Blanc, qui attendait toutefois de voir comment son groupe allait supporter et encaisser la charge de travail hivernale avant de trop se réjouir. Laurent Blanc peut à priori être rassuré par ce qu’il voit depuis quelques jours puisque dans sur le site officiel du club rhodanien, son préparateur physique Philippe Lambert a donné des nouvelles rassurantes du groupe lyonnais.

Les joueurs adhèrent au projet de Laurent Blanc

Selon l’adjoint de Laurent Blanc, les joueurs adhèrent totalement au projet qui leur est proposé depuis la reprise de l’entraînement, ce qui est plutôt de bon augure pour la seconde partie du championnat à l’OL. « On a demandé un investissement mental et physique. Il ne faut pas tricher. On est agréablement surpris. Les joueurs adhèrent au projet. Ils savent qu’ils doivent bosser à fond car les objectifs ne sont pas atteints. Les conditions de travail sont excellentes ici. Le groupe est réceptif, il a envie de s’en sortir. Il faut que les matches amicaux valident tout ce qu’on fait en ce moment » a apprécié le préparateur physique de l’Olympique Lyonnais, ravi par ce début de stage de la part des joueurs de l’OL et qui espère en toute logique que le travail effectué par le staff de Laurent Blanc durant ce mois de décembre portera ses fruits lors de la seconde partie du championnat en Ligue 1 avec des meilleurs résultats qu’avant la trêve.